مباحث تنفيذ الأحكام تتمكن من تنفيذ 109 آلاف و616 حكمًا قضائيا متنوعا خلال 10أيام

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى ١٠ أيام – عن تنفيذ ١٠٩ آلاف و ٦١٦ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٧٩٨ حكما جنائيا ، و ١٢ ألفا و٣٢٢ ” حكم حبس جزئيا، و ٤٨ ألفا و ٩٧ حكم حبس مستأنفا، و ٣٥ ألفا و٩٦ أحكام غرامات و١٣ ألفا و٣٠٤ أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .

أ ش أ