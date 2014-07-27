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رئيس المخابرات الحربية الأمريكية: تدمير حماس يخرج لنا ” داعش”

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رئيس المخابرات الحربية الأمريكية: تدمير حماس يخرج لنا ” داعش” رئيس المخابرات الحربية الأمريكية: تدمير حماس يخرج لنا ” داعش”

أرشيفية

حذر مايكل فلين، رئيس المخابرات الحربية الأمريكية في «البنتاجون» السبت، من أن تدمير حماس سيؤدي إلى ظهور منظمة أكثر خطورة تأخذ مكانها.

وأكد «فلين»، في تصريحات نشرتها صحيفة ” جيروزاليم بوست ” الإسرائيلية :” أن السبب في عدم تدمير حماس أن القضاء عليها سيؤدي في نهاية المطاف إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير يمثل تهديد أخطر لإسرائيل والمنطقة” ، مشيرًا إلى أن في حال تدمير حماس قد تأخذ مكانها تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش التي تسيطر على العراق وسوريا ” .

وجاءت تصريحات فلين في إطار تقييم أوسع عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا والعراق، وقال «فلين» بصراحة: «هل سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط؟ هذا لن يحدث في حياتي».

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