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بالفيديو - احتفال ماندزوكيتش الجنوني يفقده ميداليته

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بالفيديو - احتفال ماندزوكيتش الجنوني يفقده ميداليته بالفيديو - احتفال ماندزوكيتش الجنوني يفقده ميداليته

كادت أن يتحول تتويج بايرن ميونيخ إلى ليلة حزينة على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش رأس حربة بايرن ميونيخ الألماني بعدما كاد يضيع ميداليته الذهبية.

ماندزوكيتش سجل الهدف الأول للفريق البافاري في الفوز على بروسيا دورتموند 2-1، وهو ما يزيد من خصوصية المناسبة للهداف الكرواتي.

ولكن سعادة ماندزوكيتش بالتتويج كادت أن تتسبب في فقدانه ميداليته الذهبية، بعدما سقطت دون أن يشعر أثناء قفزه بطريقة هيستيرية بعد رفع كأس البطولة.

ولم يشعر الكرواتي الدولي بسقوط الميدالية، وواصل احتفاله بشكل عادي.

ولكن الميدالية ارتطمت بجسد فرانك ريبيري الذي كان يقف أمامه، ليلتقطها ويلفت انتباه زميله الكرواتي إلى سقوطها.

وتوقفت فرحة ماندزوكيتش بعدما فوجئ بسقوط ميداليته، والتقطها من ريبيري في محاولة لإصلاح ما أتلفه.

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فيديو اليوم السابع

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