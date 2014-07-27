مقتل جندي إسرائيلي بقذيفة هاون بالقرب من قطاع غزة

أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل ليل السبت بقذيفة هاون بالقرب من قطاع غزة.

وقالت الناطقة – كما نشرة وكالة الانباء الفرنسية – إن “هذا الجندي قتل بقذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة وأصابت الأراضي الإسرائيلية”، وبمقتل هذا الجندي يرتفع إلى 43 عدد العسكريين الاسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في الثامن من يوليو.

وقررت إسرائيل أن تمدد حتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت ج من الاحد) الهدنة الإنسانية التي التزمت بها مع حركة حماس في قطاع غزة نهار السبت.

إلا أن حماس رفضت هذا التمديد واستأنفت اطلاق الصواريخ مطالبة بانسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع، حيث قتل في الهجوم الإسرائيلي أكثر من ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي أن حوالى عشرين صاروخا أطلق مساء السبت وصباح الأحد على جنوب إسرائيل رد عليها الجيش الإسرائيلي أولا “بقصف موضعي محدد”.