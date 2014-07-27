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أولاند يطلب سرعة تحليل المعلومات الخاصة بحادث طائرة الركاب الجزائرية

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أولاند يطلب سرعة تحليل المعلومات الخاصة بحادث طائرة الركاب الجزائرية أولاند يطلب سرعة تحليل المعلومات الخاصة بحادث طائرة الركاب الجزائرية

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

طلب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند ، بسرعة تحليل المعلومات المسجلة على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الجزائرية والتى تحطمت مؤخرا في مالى بغرض الوقوف على أسباب هذه الكارثة.

وذكرت قناة / فرانس -24 / الفرنسية فى نبأ لها الليلة الماضية ، أن أولاند أعرب أيضا في خطاب عبر التليفزيون الفرنسي عن رغبته في إرسال جميع جثث الحادث إلى فرنسا ، مشيرا إلى أنه لا يرغب في استبعاد أى احتمال بشأن هذا الحادث.

وأضاف أولاند – بعد اجتماعه لمدة 3 ساعات مع عائلات الضحايا – أنه يتعين إقامة نصب تذكارى في موقع الحادث حتى لا ينسى أحد أنه في يوم من الأيام لقى 118 شخصا مصرعهم في هذا المكان نصفهم تقريبا من الفرنسيين.

وقال أولاند ، إن المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادث وقع بسبب الأحوال الجوية السيئة ، غير أنه لا يرغب في استبعاد أى احتمال بهذا الصدد.

وكان أولاند قد أعلن الحداد الرسمى في فرنسا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد / الاثنين/ بعد الحادث الذى كان لقى خلاله 54 فرنسيا مصرعهم من إجمالى الضحايا البالغ عددهم 118 شخصا .

أ ش أ

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