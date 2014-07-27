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انتشال الصندوق الأسود الثاني من حطام طائرة الخطوط الجوية الجزائرية

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ذكرت الأمم المتحدة أنها انتشلت الصندوق الأسود الثاني من موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في مالي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي راضية عاشوري، إن فريقا من البعثة يقوم بمساعدة السلطات على التحقيق في التحطم عثر على جهاز التسجيل.

كما يساعد جنود من فرنسا وبوركينافاسو أيضا في جهود انتشال الصندوق.

يذكر أن 116 شخصا كانوا على متن الطائرة التي أقلعت الخميس الماضي من بوركينافاسو متجهة إلى الجزائر، وتحطمت بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو لقوا حتفهم جميعا.

وكان نحو نصف ركاب الطائرة فرنسيين.

وعثر جنود فرنسيون على الصندوق الأسود الأول للطائرة الجمعة، حسبما صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

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