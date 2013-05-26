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مدرب الأهلي: روبن ذكرني بأبو تريكة

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مدرب الأهلي: روبن ذكرني بأبو تريكة مدرب الأهلي: روبن ذكرني بأبو تريكة

أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي أن ما فعله أرين روبن لاعب بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند ذكره بمحمد أبو تريكة لاعب الفريق الأحمر.

وقال يوسف لموقع ناديه الرسمي:"روبن ذكرني بما فعله أبو تريكة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي التونسي."

وكان النجم الهولندي قد أحرز هدف فوز فريقه باللقب في الدقيقة 89، وهو الأمر الذي فعله أبو تريكة بإحرازه هدف التتويج بدوري الأبطال على ملعب رادس في الدقيقة 93.

وتابع يوسف "احترامي لروبن زاد، فلقد فرض بأداءه ومجهوده احترامه على الجميع، خاصة وأنه دائما ما كان يواجه سوء التوفيق في النهائيات."

وأضاف يوسف "استطيع الأن قول أن الكرة الألمانية قادمة بعد ذلك العرض المميز الذي قدمه الفريقان يوم السبت، فرغم أن المباراة كانت تكتيكية للغاية لم تغيب عنها المتعة طوال الـ90 دقيقة."

الفريق البافاري أنهى المباراة بالفوز 2-1 محققا لقب دوري أبطال أوروبا الخامس في تاريخه.

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