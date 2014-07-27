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” الداخلية ” تستعد لتأمين الطرق الصحراوية فى العيد‏ .. وتخصيص رقم للإستغاثة

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” الداخلية ” تستعد لتأمين الطرق الصحراوية فى العيد‏ .. وتخصيص رقم للإستغاثة ” الداخلية ” تستعد لتأمين الطرق الصحراوية فى العيد‏ .. وتخصيص رقم للإستغاثة

أرشيفية

قامت الإدارة العامة للمرو بوضع خطة أمنية لتأمين جميع الطرق على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخيلة، عن طريق وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مسافات مختلفة وسيارات إنقاذ فى حالة حدوث أى على الطريق.

ووضح اللواء حسام المناوي نائب مدير أمن الجيزة، أهمية طريق – إسكندرية الصحراوى، لأنه عليه ضغط بصفة مستمرة، وقال إن نطاق اختصاص قطاع أمن الجيزة، يبدأ من ميدان الرماية حتى الكيلو 84.

وقال اللواء يسري الجمصي وكيل الإدارة العامة للمرور، إنه تم وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين الطريق الصحراوى، وطريق وادى النظرون العالمين، حيث يوجد أقوال أمنية كل 20 كيلو تتواجد مجموعة، وكل نقطة تتكون من سيارة مرور بأفرادها وسيارات مباحث بأفرادها المسلحين لتأمين الطريق من كل الجهات.

وأضاف الجمصى، أن الإدارة العامة للمرو غرفة العمليات، خصصت رقم استغاثة وهو “01221110000″، فى حالة تعطل أى سيارة على الطريق على قائد السيارة الاتصال به لمساعدته.

وقال اللواء عمرو الزيات مدير إدارة تامين الطرق بالبحيرة، أن الطريق الدولى العالمين التابع لمديرية أمن البحيرة يبدأ من الكيلو 1 إلى 62، مقسم لقطاعين بنفس الأقوال الأمنية.

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