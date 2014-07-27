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” داعش” تفرض التجيند الإجباري على الشباب في الموصل بالعراق

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” داعش” تفرض التجيند الإجباري على الشباب في الموصل بالعراق ” داعش” تفرض التجيند الإجباري على الشباب في الموصل بالعراق

داعش

أفاد سكان محليون في مدينة الموصل أمس السبت، بأن “داعش” فرضت نظام التجنيد الإلزامي على شباب المدينة كمقاتلين في صفوفها.

وذكر قادمون من مدينة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية، إن “الدولة الإسلامية أبلغت المحال التجارية والمكاتب والمعارض والدوائر الحكومية وباقي الأماكن التي يتواجد فيها الرجال بالمدينة بقرار فرض التجنيد الإلزامي على المواطنين وتجنيد الشباب كمقاتلين في صفوفها.

وأضاف السكان أن ” عناصر داعش أبلغتنا بعد تجنيد المقاتلين سيتم إرسالهم إلى سوريا للمشاركة في المعارك الدائرة هناك أو سيزجون في المواجهات للقتال داخل العراق”.

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