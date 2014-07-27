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ننشر مصروفات أكاديمية أخبار اليوم للعام الدراسى الجديد

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ننشر مصروفات أكاديمية أخبار اليوم للعام الدراسى الجديد ننشر مصروفات أكاديمية أخبار اليوم للعام الدراسى الجديد

أعلنت أكاديمية أخبار اليوم، بمدينة 6 أكتوبر، عن مصاريف العام الدراسى الجديد 2014/2015، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها.

* كلية الهندسة: 14122 + 1000 جنيه تأمين

وتتضمن الكلية عددا من الأقسام وهى، ميكانيكا الإنتاج وتكنولوجيا الطباعة، هندسة الإليكترونيات والاتصالات الكهربية، وقسم هندسة الحاسبات والنظم.

كلية الإعلام: قسم الصحافة: 9492 + 1000 جنيه تأمين

كلية النظم والمعلومات:

قسم علوم الإدارة باللغة الإنجليزية: 8157 جنيها + 1000 جنيه للتأمين.
> وقسم علوم الحاسب: 9137 جنيها + 1000 جنيه تأمين، ويقبل هذا القسم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمى أو ما يعادلها.

كما أعلنت الأكاديمية عن طرق التقدم للأكاديمية عن طريق مكتب التنسيق، حيث يحدد مكتب التنسيق شروط القبول بالأكاديمية.
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مصر 365

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