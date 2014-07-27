إسرائيل تعترف بارتفاع قتلاها لـ45 بعد وفاة جنديين متأثرين بجراحهما

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين إسرائيليين قتلا، مساء السبت، متأثرين بجراح أصيبا بها خلال الأسبوع الماضي في قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن الجنديين هما الكابتن «لياد لافي» (22 عاما)، وقد أصيب الخميس الماضي، جنوب غزة، والسيرجنت «رامي كاهلون» (39 عاما)، وأصيب الثلاثاء الماضي، على حدود غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع إلى 42، بخلاف 3 من المدنيين.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء السبت، عن مقتل أول فلسطيني بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية، التي دامت 12 ساعة.

وانتهت الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، هدنة إنسانية دامت 12 ساعة، بطلب من الأمم المتحدة، قبل تمديدها من الحكومة الإسرائيلية حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن عدم وجود أي اتفاق حول تمديد تلك الهدنة.