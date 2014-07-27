انتظرت حتى آخر يوم فى رمضان، لعل وعسى أظفر بتويتة أو تغريدة من إخوان قطر (مقيمين فيها أو هاربين إليها)، شهر بطوله يا مؤمن ولا تعليق- عاملين من بنها- وإدارة السوق الحرة فى مطار الدوحة الدولى الذى يؤمونه فى رحلات منتظمة من الدوحة إلى اسطنبول والعكس، تقدم عرضًا خاصًا على الخمور يخزق العيون، تحصل على زجاجة خمر (مجانًا) فى حالة شراء زجاجتى خمر من نوع محدد (الصورة منشورة للاطلاع على موقع YAHOO)، بلغ سعر العرض 72 ريالاً قطريًا، تم وضع العرض مع تهنئة «رمضان كريم».

القطريون المحترمون لم يفوتوا العرض (الفضيحة) بسخرية مرة، ودشنت الناشطة القطرية مريم آل سعد الصورة الفضيحة بـ«تغريدة» تقول فيها: «رمضاننا هالسنة عجيب جدًا.. عروض على الخمر فى مطارنا بسبب أن رمضان كريم!! ما يعرفون حتى معنى رمضان!!». وتغريدة أخرى: «اللهم إنى بلغت وأهل البلد ساكتين، وكأن المطار ليس من أرضهم، كلٌّ يتحمل وزر سكوته، اشتر زجاجتين واحصل على الثالثة مجانًا».

سيبك من قطر، أهل قطر أدرى بخمورها، ولكن الإخوان فى قطر يا مؤمن كيف يمررونها وهم يمرون جوارها، تخيل يا مؤمن هذا العرض الفضيحة فى مطار القاهرة الدولى، وفى الشهر الفضيل، تخيل يا مؤمن ماذا سيغرّد الإخوانجية، ويفسفس الإسلامجية، ويتوّت الحلنجية؟! ستسمع عجبا، مصر الأزهرية تقدم عروضًا خاصة للخمورجية، مصر السيسى بعد الإفلاس تقتات على عوائد عروض الخمور الخاصة، الانقلابيون يرفعون سعر المحروقات ويخفضون سعر المخمورات، وهكذا ستدار الفضيحة فى الحانة القطرية المسماة «الجزيرة».

تخيل يا مؤمن، الصورة المنشورة على YAHOO من داخل السوق الحرة المصرية، كانت فضيحة العصر لمصر بعد 30 يونيو، الجزيرة مباشر ستبث مباشرة مظاهرات تكسير زجاجات الخمور فى المرج وعزبة النخل وكوم الدكة، احتجاجا على عروض الخمور المجانية، مظاهرات الخمور ترفع صور المعزول، وصرح قيادى إخوانجى بأن الرئيس مرسى فرض ضرائب 200 فى المائة على الخمور لينهى الناس عن شرب الخمر بالتدريج، وكان ينتوى لو امتد به العمر تحريم العروض الخاصة نهائيا، الخمور تباع بالسعر العالمى!

فضائية «الجزيرة» بمهنيتها ستستضيف باقة من المحللين الاقتصاديين لتقدير نسبة الكحول فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتأثير الضرائب الحكومية الأخيرة على الخمور التى بلغت 400 فى المائة فى صحة الاقتصاد المصرى.

الجزيرة الوثائقية ستقدم فيلما تسجيليا عن تاريخ الحانات والخمورجية فى مصر، وإذ فجأة سيخرج القرضاوى على «الجزيرة مباشر» لاعنا الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه.. يقاطعه أحمد منصور مستدركاً: حتى فى مطار الدوحة يا مولانا!.