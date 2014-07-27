السناني والمورقي والقرقاح والعزيزي في محاورة شعرية

لم تنسَ اللجنة المنظمة عشاق الشعر الشعبي وشعر الرد حيث يتضمن الحفل الرئيسي ثاني أيام العيد محاورة شعرية من الوزن الثقيل فرسانها عدد من الشعراء المعروفين في مقدمتهم محمد السناني وملفي المورقي وفلاح القرقاح وفواز العزيزي.