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بلدية القصب استعدت لإقامة احتفالها السنوي ثاني أيام العيد

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بلدية القصب استعدت لإقامة احتفالها السنوي ثاني أيام العيد بلدية القصب استعدت لإقامة احتفالها السنوي ثاني أيام العيد

    أكملت بلدية مدينة القصب استعدادتها لاقامة احتفال العيد والذي سيقام مساء ثاني أيام العيد بساحة الاحتفالات بجوار مبنى البلدية وذلك بحضور رئيس مركز القصب الاستاذ سليمان بن عبدالعزيز القاسم ورئيس بلدية القصب الأستاذ دغيشم بن فهد الدغيشم وعدد من رجال الأعمال والاعيان والاهالي.

وقد تزينت الشوارع بعقود الزينة ولوحات التهاني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك كما قامت البلدية بتركيب الاضاءات الملونة والأشكال الجمالية على امتداد الطرق العامة وكذلك في المراكز التابعة لها من جهته قدم رئيس بلدية القصب الاستاذ دغيشم الدغيشم شكره وتقديره لرجال الاعمال الداعمين لاحتفال هذا العام والذين كانت لهم جهود مبذولة في شتى المجالات ويسارعون في المساهمة في كافة المناسبات والاحتفالات.. هذا وسوف يتخلل احتفال هذا العام عددا من الكلمات والقصائد التي تجسد هذه المناسبة السعيدة والعرضة وشعر الرد حيث سيشارك من دولة قطر الشاعر متعب بن كروز ومن السعودية الشاعر محمد بن شديد كما سيتم خلا الاحتفال تكريم الرعاة الداعمين لاحتفال هذا العام.

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