فعاليات متنوعة في احتفالات أهالي الزلفي بعيد الفطر المبارك

تنظم بلدية الزلفي أول وثاني أيام العيد احتفالات أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك بعدد من الفعاليات المتنوعة في مواقع مختلفة بالمحافظة والذي يرعاه محافظ الزلفي فيحان بن لبدة، ذكر ذلك ل"الرياض" رئيس بلدية الزلفي رئيس اللجان العاملة الأستاذ مسفر غالب الضويحي وأضاف أن أول أيام العيد ستقام فعاليات السيارات المتوحشة وعروض الدراجات النارية على مضمار نادي الزلفي بعد صلاة العشاء وفي اليوم الثاني يقام حفل الاهالي الرئيسي بالعيد الفطر وذلك على ارض استراحة بلدية الزلفي شرق المطل الشرقي ويتخلل الحفل عددا من الفعاليات يتصدرها أوبريت وطني بعنوان (وطننا شهامة) وعدد من الفعاليات والفنون الشعبية من قصائد شعرية وشيلات والعرضة

الضويحي يدعو الأهالي والمقيمين والزوار للاستمتاع بالاحتفالات

النجدية والسامري وفن المحاورة، وفي المطل الغربي تنظم الفعاليات الأسرية حيث تتضمن مسابقات للطفل وعروض للألعاب وركن للأسر المنتجة وفعاليات أخرى، وقد شكلت البلدية العديد من اللجان منذ وقت مبكر لتجهيز المقرات وتنظيم الفعاليات وذلك وفق توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ومتابعة أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل ووكيل امين المنطقة لشؤون البلديات المهندس عبدالله احمد العسكر، من جهتها وجهت بلدية الزلفي الدعوة لسكان المحافظة من مواطنين ومقيمين وزوارها لحضور حفل العيد المبارك.