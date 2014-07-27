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عروض للسيارات المعدلة والراقصة و«الكارتينغ» بميدان ديراب في عيد الرياض

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عروض للسيارات المعدلة والراقصة و«الكارتينغ» بميدان ديراب في عيد الرياض عروض للسيارات المعدلة والراقصة و«الكارتينغ» بميدان ديراب في عيد الرياض

    يستضيف ميدان ديراب فعاليات تقام لأول مرة ضمن برنامج أمانة الرياض للاحتفال بعيد الفطر المبارك مثل عروض السيارات المعدلة وسباقات "الدراج رايس" وغيرها من الفعاليات المحببة للشباب.

فتقام بميدان "ديراب" من الساعة السابعة مساء حتى 12 ليلاً عروض منوعة للسيارات المعدلة والراقصة والتي تسير على إطارين، بالإضافة إلى عروض الدراجات الصحراوية والهوائية "البي إم إكس".

كما يشهد الميدان تجارب مجانية للجمهور على مضمار السرعة "الدرج رايس" بالإضافة إلى نشاطات ومسابقات متنوعة للجمهور والتي يحصل الفائزين فيها على تجارب مجانية على حلبة "الكارتينغ" وقد انتهت أمانة منطقة الرياض من تجهيز المضمار بمعدات ومواد خاصة لضمان سلامة المتسابقين.

الجدير بالذكر ان أمانة منطقة الرياض قد خصصت 7 فعاليات شبابية تنوعت ما بين ترفيهية وتثقيفية ورياضية ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك وحرصت على توزيع أماكن إقامتها على مناطق متفرقة بأحياء الرياض.

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