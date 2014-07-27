والد «سجين ينبع» يناشد إنقاذ ابنه من حد السيف

ناشد علي صنهات الداموكي الرشيدي أهل الخير والقلوب الرحيمة قيادة المملكة وشبعها المساعدة في دفع دية عتق رقبة ابنه حسين من حد السيف وإخراجه من السجن بمحافظة ينبع.

وقال والد السجين ل"الرياض" إن حسين ومهند السريحي تجمعهم صداقة، والحدث بينهما وقع بسبب المزاح، وقام ابنه بنقل مهند للمستشفى في ينبع وأبلغ والديه والجهات المختصة بذلك، ومكث معه يوم أو ما يقارب يومين، وقرر والده نقله لمستشفى المدينة المنورة، وتوفي وهو في الطريق إثر نزيف.

وأضاف الرشيدي: "أناشد قيادة المملكة وأبناء وطني والخليج والوطن العربي، مساعدة حسين وإخراجه من السجن، وابني نادم شديد الندم على ما حدث"، "وأوعد بأن أجعل للفقيد صدقة جارية"، سائلاً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأردف أن "الدية المطلوبة 20 مليون ريال سعودي وثقتي بالله كبيرة ثم بأهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة الذين لن يألون جهداً في إعتاق رقبة ابني".

وأوضح الرشيدي أن الحساب المعتمد لدى الإمارة لجمع الدية في بنك الراجحي: (242608010077780)، الآيبان (sa8680000242608010077780)، وللاستفسار والمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الأرقام التالية: (0504876384) أو (0598085951).