Rihanna تشعل الجمهور المغربي في مهرجان "موازين"

افتتحت النجمة الأمريكية Rihanna والنجم العربي وليد توفيق، فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان "موازين إيقاعات العالم".

وكانت ريهانا قد حضرت إلى المغرب وبرفقتها فرقة موسيقية واستعراضية ضخمة، وأقامت في فندق "حسان" أحد أشهر فنادق العاصمة المغربية.

وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها وسط جمهور كثيف جداً وصل إلى 70 ألف متفرج.

وعبرت النجمة السمراء في كلمة قصيرة للجمهور عن سعادتها بالحضور، وقالت إنها كانت تنتظر هذه اللحظة وتفاعل الجمهور الضخم مع كل أغانيها، وبدا معظمهم يردد أغانيها ويرفع لافتات تحمل اسمها وكثيرا من كلمات الحب لها.