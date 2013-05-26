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بالصور.. Kim Kardashian في عيادة الطبيب

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بالصور.. Kim Kardashian في عيادة الطبيب بالصور.. Kim Kardashian في عيادة الطبيب

تعلم نجمة المجتمع Kim Kardashian جنس مولودها منذ فترة، لكنها كالعادة قررت مشاركة معجبيها هذه اللحظة الخاصة في برنامجها الواقعي عندما توجهت إلى عيادة الطبيب لمعرفة جنس المولود.

وفي الحلقة، تواجه Kim Kardashian صعوبة بالصعود بمفردها على السرير أثناء تصوير مقطع معاينة الطبيب لبطنها ما استدعي تدخل والدتها وأختيها اللتين كانتا داخل مكتب الطبيب، بغياب حبيبها Kanye West.

شرع طبيب عائلة Kardashian الدكتور بول كرين في سحب ملابس Kim لأعلى للكشف عن بطنها، باستخدام الموجات فوق الصوتية.

بدت الأسرة في حالة من البهجة عندما كان الدكتور كرين يقوم برصد الموجات فوق الصوتية والكشف عن جنس المولود، الذين أصروا علي إزاحة الكاميرا بعيداً عن تسجيل الحدث حتى يظل الخبر مفاجأة.

وكانت قد انتشرت تقارير إعلامية، في وقت سابق، تقول إن نجمة تلفزيون الواقع و Kanye Westينتظران استقبال مولود طفلة، وتم تأكيد هذا الخبر من خلال بطاقات دعوة حفل baby shower التي وزعتها كين ويوجد عليها حذاء راقصات الباليه.

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سيدتي