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زايد بن سلطان يقيم مأدبة إفطار

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زايد بن سلطان يقيم مأدبة إفطار زايد بن سلطان يقيم مأدبة إفطار

أقام الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مأدبة إفطار بقصر البطين مساء أمس على شرف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وقدم سموه التهاني للشيوخ والحضور والمدعوين بمناسبة الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شيوخ وحكام الامارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، حضر المأدبة الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حميد القاسمي والشيخ محمد بن جمال القاسمي ومحمد عبدالرحمن الهوني وعدد من الشيوخ والمسؤولين والأصدقاء.

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