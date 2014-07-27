تكثيف الدوريات على طرق دبي الداخلية والخارجية

استعدت القيادة العامة لشرطة دبي، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق، والمناطق التجارية، والأماكن، التي يوجد فيها ازدحامات، وذلك حسبما أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.

وقال المزينة: تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي، بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى كل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

إنجازات

وأضاف القائد العام لشرطة دبي: إن هذا العيد السعيد يحل على شعب الإمارات، وهو ينعم بما أنجزته الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما حققته على المستوى المحلي من معدلات عالية في التنمية المستدامة، ومن سعادة ورضا ورفاهية لمواطنيها، وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2013-2014.

مرتادو البحر

وناشد جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة ألا تعكر فرحة العيد بعض الهفوات أو الأخطاء، التي تحذر منها شرطة دبي دائماً، مؤكداً ضرورة أخذ الحيطة والحذر لمرتادي البحر بغرض السباحة ألا يغامروا بالتوغل في المياه العميقة، تحسباً للعديد من التغيرات المفاجئة، التي يمكن أن تحملها التيارات البحرية، كما ناشد مرتادي الرحلات الصحراوية والرحلات البحرية بالقوارب أو اليخوت، الاطلاع على حالة البحر والطقس من مصادرها الرسمية المعتادة، وإبلاغ غرفة مركز القيادة والسيطرة على الرقم المجاني 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة والتقيد بكل التعليمات التي تنشرها شرطة دبي في وسائل الإعلام المختلفة.

توعية

دعا أولياء الأمور توخي الحذر في تعاملهم مع أطفالهم في هذه المناسبة، وعدم تركهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين أو تعرضهم لأي مغريات لها جوانب سلبية، وتوعيتهم بخطورة الألعاب النارية.