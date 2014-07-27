58 حملة تفتيشية لمساكن العمال المؤقتة في أبوظبي

كشف المهندس عبد العزيز زعرب، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، في بلدية مدينة أبوظبي لـ«البيان» عن تنفيذ نحو 58 حملة تفتيشية العام الجاري على معسكرات ومساكن العمال المؤقتة، التي تشرف عليها البلدية، للتأكد من تطبيقها لمعايير البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى أنه تم تطوير نظام للتفتيش المستمر، والمنتظم على هذه المنشآت المؤقتة، كما تم تطوير واعتماد دليل لمعايير وشروط البيئة والصحة والسلامة لترخيصها.

وقال: إن هذه المنشآت المؤقتة تخضع لزيارات تفتيشية كبقية مواقع البناء والإنشاء والهدم والصـــيانة والبنية التحتية في المدينــــة، للتأكد من التزامها بمعايير البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم إغلاق وإزالة 3 مجمعات ومساكن عمال مؤقتة، بسبب مخالفتها لنظام البيئة والصحة والسلامة.

نشرة إلكترونية

وأضاف: «تعزز إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، بشكل مستمر من جهودها، لضمان تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في هذه المنشآت، ومن ضمن الجهود التي قامت بها تطوير حملات توعية، بهدف تعزيز إجراءات السلامة والحماية الصارمة بهذه المنشآت، وعقد ورش عمل لأصحاب الشركات، التي تدير تلك المعسكرات العمالية المؤقتة، إضافة إلى تطوير نشرة تنبيهية إلكترونية، وتوزيعها على كل المعسكرات العمالية المؤقتة، لتعزيز ثقافة البيئة والصحة والسلامة فيها.

نموذج اعتماد

وتابع: «حرصنا كذلك على إصدار تعاميم لبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة بتوفير بيئة صحية وآمنة للعمال القاطنين بالمعسكرات العمالية المؤقتة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وبالتنسيق مع هيئة الصحة ومكتب التنظيم والرقابة، كما تم إدراج شروط وإجراءات البيئة والصحة والسلامة لترخيص المعسكرات وسكنات العمال المؤقتة على نموذج اعتماد موقع مؤقت لمعسكر للعمال، بالتعاون مع إدارة التخطيط الحضري بالبلدية».

وقال، إنه من ضمن الجهود التي تم تنفيذها، حصر كل مواقع المعسكرات العمالية المؤقتة النظامية، التي تم الترخيص لها، وفقاً للمعايير المتبعة، التي تقع ضمن نطاق عمل بلدية مدينة أبوظبي، وتبلغ 29 موقعاً، من خلال نظام GPS ورسم خــــريطة لها، كمـــا تم تطــــوير نظام للتفتيش المستـــمر والمنتــــظم على المعسكرات العمالية المؤقتة، للتأكد من تطبيق شروط البيئة والصحة والسلامة.

إيقاف إلكتروني

يشار إلى أن بلدية أبوظبي تطبق إيقافاً إلكترونياً لكل معاملات الشركات المخالفة لشروط البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاء بأبوظبي، حيث أصبح لا يمكن للمقاول أو الشركة إنجاز أية معاملات متعلقة بمشاريع البناء والإنشاء على نظام التراخيص الإلكتروني بالبلدية، لحين إزالة أسباب المخالفة، ودفع الغرامة المفروضة عليه، ليتم بعد ذلك رفع هذا الإيقاف.

وبموجب ذلك، فإن التزام المقاولين والمكاتب الاستشارية بخطة البيئة والصحة والسلامة يعد شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الترخيص والتنفيذ للمشاريع، حيث إن البرنامج الإلكتروني، الذي تم تطويره لإيقاف معاملات الشركات المخالفة لمعايير البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاء يلزم الاستشاريين والمقاولين بتحقيق متطلبات واستحقاقات خطة البيئة والصحة والسلامة، بما فيها خطط الطوارئ والإنقاذ، كما يطبق سياسة رقابية صارمة ودورية، بحيث لا يستطيع المقاول أو الاستشاري أن يتخطى أي مرحلة سواء على صعيد الترخيص أو التنفيذ، إلا من خلال توفير كل معايير البيئة والصحة والسلامة المطلوبة، وتصحيح الأخطاء ورفع كل أشكال المخاطر التي تعرض حياة العمال إلى الخطر.

تدقيق

تحرص فرق التفتيش ببلدية مدينة أبوظبي خلال الجولات، التي يتم تنفيذها على مجمعات العمال المؤقتة إلى التأكد من رخصة واعتمادات المجمعات الصادرة منها، والتدقيق على معايير البيئة والصحة والسلامة المطبقة فيها، وإصدار المخالفات وعمل التقارير الخاصة بالتفتيش، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.