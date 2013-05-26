5% فقط من المصريين يتبرعون بالدم

قد يعتقد البعض أن التبرع بالدم هو رفاهية وقد لا يخطر على بالنا أنه يمكن ببعض قطرات الدماء إنقاذ حياة أشخاص يحتاجون بالفعل لدمائنا.

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس إلى أنه كل 3 ثوان يحتاج إنسان ما للدم، و10% من المقيمين فى المستشفيات يحتاجون نقل الدم.

ويشير دكتور مجدى إلى أن النساء والأطفال من أكثر الفئات المتضررة من نقص الدم فعالمياً يموت سنويا 125 ألف سيدة، بسبب نزيف يعقب الولادة

> ويعتبر توفر الدم هو الدرع الواقية ضد مضاعفات هذا النزيف وهو السبب الأول فى وفيات الأمهات فى عمر الإنجاب فى مصر بنسبة 28%.

والتبرع بالدم يعالج الأنيميا المزمنة، والأنيميا تصيب ‏1300‏ مليون شخص فى العالم،‏ و20% من السيدات، و50% من الحوامل، و30% من الأطفال.

ويبين دكتور مجدى أنه كل عام لدينا حوالى 25 ألف حادث مرور فى مصر تقتل 6 آلاف إضافة إلى 25 ألف جريح ولربما يحتاج المصاب فيها إلى 50 كيسا من الدم.

ومع أن 60 % من الناس لديهم القدرة على التبرع بالدم فإن 5% فقط يتبرعون ! ولقد صلت نسبة المتبرعين فى بعض الدول إلى 90%.

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