بالصور.. محلب يستمع لشرح تفصيلى حول تطوير ميدان المؤسسة

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إن مشروع تطوير ميدان المؤسسة، الذى كان يشكل أزمة للمواطنين، تم فيه تخطيط الشوارع وإنشاء ٣ كبارى مشاه وسوق تجارية يتسع لأكثر من ٢٠٠ محل وموقف سيارات لمنع الوقوف العشوائى وساحة انتظار للسيارات الخاصة والملاكى تتسع لـ٢٥٠ سيارة وإنشاء تمثال لمحمد على تقديرًا لدوره.

وأضاف فى كلمته خلال افتتاح ميدان المؤسسة، خلال حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير استغرقت ٦ أشهر واستعرض المهندس هشام ابو سنة رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، خطوات تطوير ميدان المؤسسة الذى يعد أكبر ميادين مداخل القاهرة الكبرى وإنشاء المحاور التى تخدم المشروع بإنشاء محور أحمد عرابى وطريق المصانع.

ولفت إلى أن المحاور الأساسية تم استكمالها، وتم إنشاء كوبرى مشاه جديد وربط محطة مترو الأنفاق، وتعديل طريق الكورنيش وإنشاء طريق المصانع، وتم البدء والانتهاء الفورى من الأعمال اللازمة وتطوير شارع أحمد حلمى.