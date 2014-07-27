بالصور.. قناة السلام عليك تقيم إفطارها السنوى بحضور علماء الأزهر

أقامت قناة السلام عليك، حفل إفطارها السنوى فى أحد المطاعم الكبرى بأكبر المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من كبار علماء الأزهر، والعاملين بالقناة، حيث حضر الإفطار الدكتور أسامة الأزهرى، مدير مكتب رسالة الأزهر، والشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ووفد من قيادات قطاع المعاهد.

وقال الدكتور جودة بركات، مدير عام القناة، إن القناة عبارة عن فضائيةٌ عربيةٌ ثقافيةٌ اجتماعيةٌ وسَطِيةٌ إسلاميَّةٌ إنسانيةٌ عامَّةٌ، ولا تنتهجُ سياسَةً قوميَّةً محددةً، وإنما هى رسالةٌ إنسانيةٌ عالميةٌ نابعةٌ من عالميةِ رسالةِ الإسلامِ التى جاءَ بها سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالَمين. وسوفَ يتبعُها قنواتٌ بلُغاتٍ عالميةٍ بإذنِ اللهِ تعالى.

وأضاف فى كلمته أن القَناةُ لا تَتَبَنَّى فِكْرًا خَاصًّا بعينِه أو منهجًا دعويًّا لفئةٍ ما، وإنما هى قناةٌ لكلِّ المسلمِين علَى اختلافِ مشارِبهم وألوانِهم وأجناسِهم، بل هى للإنسانيةِ جمعاءَ, وتأخذُ الأمرَ فى دعوتها باللينِ والرفقِ والحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وَفْقَ ما جاءَ بالقرآنِ الكريمِ وصحيحِ السنَّةِ النَّبويَّةِ المشرَّفَةِ. والقناةُ ذاتُ رِسالةٍ ساميةٍ تُشْرقُ على الدُّنيا وتَحملُ فى طَيَّاتها أَريجَ قولِه تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".