"ممدوح عباس" يصدر بيانا حول أزمة شطبه من الزمالك.. ويشكر وزير الشباب

أصدر المكتب الإعلامى لرجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، بيانًا صحفيًا حول أزمة شطبه من عضوية النادى وعودته إليها قانونياً بقرار من وزير الشباب والرياضة.

وقال البيان "ممدوح عباس فوجئ فى منتصف الشهر الماضى بتداول العديد من وسائل الإعلام خبراً مفاداه أن مجلس إدارة نادى الزمالك يدرس شطب عضويته من النادى بناء على اتهامات لا صحة لها ولا برهان ودليل أو سند قانونى".

وتابع "خرجت علينا وسائل الإعلام فى الأول من يوليو الجارى بقرار مجلس إدارة الزمالك بشطب عضوية ممدوح عباس من النادى رسمياً بالمخالفة للقانون، فى ذلك التوقيت قررنا الدخول فى معركة قانونية للرد على هذا القرار الباطل ولتوضيح الحقيقة للرأى العام".

وأوضح البيان أن ممدوح عباس كلف طارق جميل سعيد المحامى، مستشاره القانونى، بإنذار مجلس إدارة نادى الزمالك فى 2 يوليو الجارى بأن موكله خارج البلاد لغرض علاجى ولم يخطر رسمياً بأى استدعاء للمثول لتحقيقات معه من قِبَل النادى وأنه علم من وسائل الإعلام بقرار شطبه وأنه فور العلم بتوجه النادى نحو شطب عضوية موكله تم إرسال خطاب موجه للواء علاء مقلد، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، يفيد بأن موكله ممدوح عباس فى رحلة علاجية خارج البلاد، وأن موكله يحترم قواعد النادى ولوائحه وأن أى خطابات من النادى ترسل لمقر محاميه للرد عليها قانونا، إلا أن إدارة النادى رفضت تسلم الخطاب.

وأشار البيان إلى أن المستشار القانونى توجه إلى قسم شرطة العجوزة وحرر محضرًا يحمل رقم 4288 لسنة 2014 يتضمن تفاصيل الواقعة وتفاصيلها الكاملة من رفض إدارة النادى تسلم الخطاب وتعنتهم فى إجراءات شطب ممدوح عباس من عضوية النادى.

وأكد البيان أنه فى 8 يوليو تقدم المستشار القانونى لممدوح عباس بتظلم للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على قرار شطبه الذى بدوره أحال الأمر إلى الشئون القانونية التى أعدت مذكرة ببطلان الأمر قانونياً لمخالفته لائحة الشباب والرياضة المنظم للأندية وتم إخطار مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بالقرار والذى ترتب عليه التراجع عن قرار الشطب كما ظهر فى المؤتمر الصحفى لمجلس الإدارة النادى اليوم.

ووجه البيان الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، على قراره بإلغاء الشطب، وتحصنه بالقانون فى مواجهة أى قرار مخالف مهما كان مصدر هذا القرار، مشيرا إلى أن المنظم الأساسى للنشاط الرياضى هو الالتزام بالقانون وتطبيقه ومعاقبة أى مخالف له.

وشدد البيان على أن ممدوح عباس لا يقبل العفو من أى شخص وأن قرار إلغاء شطبه من عضوية الزمالك هو صحيح القانون، مضيفا أنه قضى عمره فى نادى الزمالك ويعشق جماهيره وسيظل خادمًا للنادى فى أى وقت، مؤكداً أنه لن يتوانى بعد الآن بملاحقة أياً من كان قانونياً إذا ما تم التشكيك فى شخصه أو ذمته المالية، موضحاً أن مصر الآن تحكم بقانون يحمى حقوق مواطنيها.