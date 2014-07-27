سفير مصر بتونس: المظاهرات ضد القاهرة نظمتها أحزاب معادية لثورتنا

قال السفير أيمن مشرفة، سفير مصر بتونس، إن "المظاهرات التى تمت بتونس قامت بها أحزاب معادية لثورة الشعب المصرى، ويوجد أحزاب تؤيد الثورة المصرية واختيارها مثلما توجد أحزاب معادية"، مضيفا "نحن نمضى فى طريقنا وعلاقتنا بتونس جيدة".

وأضاف مشرفة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم2"، "نحن لا نلتفت لقليل من الناس من هنا أو هناك"، مشيرا إلى أننا "لا نتعامل مع البعض من الشعب التونسى فى الشارع، ولكنى أتعامل مع الدولة التونسية التى لديها مواقف جيدة تجاهنا وأتعامل مع الموقف الرسمى".

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