أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر بتونس: المظاهرات ضد القاهرة نظمتها أحزاب معادية لثورتنا

Google+ Print
سفير مصر بتونس: المظاهرات ضد القاهرة نظمتها أحزاب معادية لثورتنا سفير مصر بتونس: المظاهرات ضد القاهرة نظمتها أحزاب معادية لثورتنا

قال السفير أيمن مشرفة، سفير بتونس، إن "المظاهرات التى تمت بتونس قامت بها أحزاب معادية لثورة الشعب المصرى، ويوجد أحزاب تؤيد الثورة المصرية واختيارها مثلما توجد أحزاب معادية"، مضيفا "نحن نمضى فى طريقنا وعلاقتنا بتونس جيدة".

وأضاف مشرفة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم2"، "نحن لا نلتفت لقليل من الناس من هنا أو هناك"، مشيرا إلى أننا "لا نتعامل مع البعض من الشعب التونسى فى الشارع، ولكنى أتعامل مع الدولة التونسية التى لديها مواقف جيدة تجاهنا وأتعامل مع الموقف الرسمى".
>


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية