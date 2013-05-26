الصحف الألمانية تشكر بايرن ودورتموند على نهائي دوري الأبطال

(إفي) - خرجت عناوين الصحف الألمانية اليوم الأحد حاملة عبارات الشكر لفريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على المباراة التي قدماها في العاصمة البريطانية لندن التي استضافت نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحافة المحلية أن المباراة التي فاز فيها الفريق البافاري على غريمه التقليدي دورتموند بنتيجة 2-1 ، أعطت صورة إيجابية عن كرة القدم الألمانية.

وذكرت جريدة (بيلد آم زونتاج) على صفحتها الأولى "شكرا بايرن، شكرا دورتموند على نتيجة 2-1 المثيرة"، مبرزة الدور الاستثنائي الذي قام به مدرب البايرن يوب هاينكس الذي وصفته بـ"ملك أوروبا" بعد فوزه للمرة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت "إنه تتويج لمسيرة حافلة، يوب هاينكس في عامه الـ68 يفوز للمرة الثانية بدوري الأبطال. كانت الأولى مع ريال مدريد والآن مع بايرن".

أما صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) فقد أشادت على موقعها الإلكتروني بجهود الهولندي أريين روبن صاحب هدف الفوز للبايرن في الوقت القاتل من المباراة.

وأوضحت "بعد خسارة ثلاثة نهائيات، أصبح روبن عنصرا حاسما في فوز بايرن على دورتموند بهدف الانتصار"، في إشارة إلى المباراتين النهائيتين اللتين خسرهما روبن مع بايرن وثالثة مع تشيلسي فضلا عن نهائي مونديال 2010 مع هولندا أمام إسبانيا.

فيما أكدت صحيفة (فيستدويتشه ألجماينه تسايتونج) صاحبة أعلى معدلات توزيع في دورتموند وضواحيها، على الفخر الذي يتعين أن يشعر به مشجعو الفريق بعد الوصول للنهائي رغم الهزيمة أمام الغريم التاريخي.

وأضافت "عشاق دورتموند فخورون بفريقهم رغم الخسارة".

ورفع أبناء العملاق البافاري الكأس الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخهم بعد الفوز على الغريم التقليدي دورتموند بهدفين أحرزهما الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وروبن مقابل هدف وحيد لدورتموند من ركلة جزاء سددها إلكاي جوندوجان.