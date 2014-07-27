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بالفيديو .. أهداف خيالية في فوز مانشستر يونايتد على روما 3-2

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بالفيديو .. أهداف خيالية في فوز مانشستر يونايتد على روما 3-2 بالفيديو .. أهداف خيالية في فوز مانشستر يونايتد على روما 3-2

تصويبة في المقص، هدف من منتصف الملعب، تمريرة طويلة تجعل لاعبا منفردا .. كل هذا في مباراة واحدة خلال مواجهة مانشستر يونايتد أمام روما في الدورة الدولية الودية والتي انتهت 3-2.

فاز مانشستر يونايتد بفضل تألق واين روني وخوان ماتا، سجل روني هدفين إحداهما رائع الجمال، وصنع الثاني للاعب الإسباني بشكل مميز.

أما روما فقد سجل له بيانيتش هدفا من قبل منتصف الملعب في شباك الحارس المتقدم.

وقلص توتي الفارق بهدف ثاني من ركلة جزاء.

أهداف خيالية

افتتح روني الأهداف الرائعة بتصويبة في المقص بشكل مبهر لا توصف في الدقيقة 36، ثم صنع الثاني لماتا بتمريرة من منتصف الملعب .. استلمها الإسباني وحولها "لوب" في الشباك الدقيقة 39.

وكان الثالث ليونايتد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سجلها روني.

وفي الشوط الثاني استغل بيانيتش تقدم حارس مانشستر يونايتد وصوب كرة بعيدة المدى سقطت في مرماه في الدقيقة 75.

وقبل صافرة النهاية نجح فرانشيسكو توتي في تسجيل هدفا ثانيا لروما في الدقيقة 89.

لمشاهدة الأهداف الرائعة إضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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