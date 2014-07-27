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خبراء دوليون يحذرون من مجاعة طاحنة في جنوب السودان

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حذر خبراء من الأمم المتحدة، السبت، من وقوع مجاعة طاحنة في جنوب السودان الذي يشهد حاليا حربا أهلية ضروسا، وسط احتمالات بأن تودي هذه المجاعة بحياة عشرات الآلاف من البشر.

ويعتقد ممثلو برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بعد زيارة معسكر للاجئين في شمال البلاد أن هناك 9ر2 مليون شخص يعتمدون على المعونات المقدمة من المجتمع الدولي اعتمادا كبيرا .

وقال المسؤولون عن المنظمتين إنه حتى نهاية 2014 ستكون هناك حاجة إلى نصف مليون دولار للحيلولة دون وقوع الأسوأ.

وأضاف المسؤولون أن تكاليف توزيع المعونات في جنوب الصومال تصل إلى 7 أضعاف تكاليفها في الدول الأخرى.

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