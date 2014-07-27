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«الخارجية»: تتابع أنباء مقتل 15 مصريًا في ليبيا

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قال مصدر بوزارة الخارجية، إن «الوزارة تتابع بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المصرية المعنية والسلطات الليبية الأنباء المتواترة عن مصرع 15 مصريا بمنطقة الكريمية بطرابلس، إثر سقوط صاروخ جراد على مسكنهم، وذلك للتأكد من صحتها».

وتابع في تصريحات صحفية، مساء السبت، أنه «تم تقديم المساعدات والتسهيلات المطلوبة في حالة صحة هذه الأنباء».

وجدد المصدر تحذير المصريين من السفر إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية، ومناشدة المصريين المقيمين في ليبيا الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، خاصة في مدينتي طرابلس وبنغازي.

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