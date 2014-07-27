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هاني شاكر يشارك في عيد العرش بـ" نعم الملوك"

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هاني شاكر يشارك في عيد العرش بـ" نعم الملوك" هاني شاكر يشارك في عيد العرش بـ" نعم الملوك"

السبت 26-07-2014 23:42

انتهى الفنان المصري هاني شاكر من تصوير كليب أغنيته "نعم الملوك" والتي يصدرها بمناسبة عيد جلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة والذي يوافق في 30 تموز/يوليو الجاري.

الأغنية هي من تأليف الشاعر مصطفى مرسي وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عاي، ومن إنتاج التلفزيون المغربي. وسيقوم بتنفيذ الأغنية طاقم من الفنيين والمخرجين المغاربة، فيما سيتم تصويرها بعدد من الأماكن المغربية التي تظهر المغرب كبلد عربي، والملك محمد السادس كقائد عربي نجح في قيادة بلاده لتصبح واحدة من أهم بلدان المنطقة العربية والشرق الأوسط.

 

 

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