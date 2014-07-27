أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسم يوسف يكشف حقيقة ظهوره في مقلب رامز جلال

Google+ Print
باسم يوسف يكشف حقيقة ظهوره في مقلب رامز جلال باسم يوسف يكشف حقيقة ظهوره في مقلب رامز جلال

الأحد 27-07-2014 00:05

تردد مؤخراً على نطاق واسع أن الإعلامي المصري باسم يوسف سوف يظهر في برنامج "رامز قرش البحر" الذي يقدمه رامز جلال، وتم نشر بعض روابط الفيديو التي تشير إلى وجود باسم فعلياً مع رامز، ولكن اتضح لاحقاً أن الروابط ما هي إلا فيروسات.

من ناحيته نفى باسم أن يكون قد شارك مع رامز في البرنامج، كما نفى شائعات أخرى كانت قد طالته، وذلك من خلال تغريدة كتبها على صفحته الخاصة بموقع تويتر قال فيها:"إشاعات مثل:ظهوري في برنامج رامز أو رجوعي ببرنامج بعد العيد أو تفاوضي مع قناة عربية أو ألمانية لا أساس له من الصحة، لما يكون فيه حاجة حنقول".

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي