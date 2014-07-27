باسم يوسف يكشف حقيقة ظهوره في مقلب رامز جلال

تردد مؤخراً على نطاق واسع أن الإعلامي المصري باسم يوسف سوف يظهر في برنامج "رامز قرش البحر" الذي يقدمه رامز جلال، وتم نشر بعض روابط الفيديو التي تشير إلى وجود باسم فعلياً مع رامز، ولكن اتضح لاحقاً أن الروابط ما هي إلا فيروسات.

من ناحيته نفى باسم أن يكون قد شارك مع رامز في البرنامج، كما نفى شائعات أخرى كانت قد طالته، وذلك من خلال تغريدة كتبها على صفحته الخاصة بموقع تويتر قال فيها:"إشاعات مثل:ظهوري في برنامج رامز أو رجوعي ببرنامج بعد العيد أو تفاوضي مع قناة عربية أو ألمانية لا أساس له من الصحة، لما يكون فيه حاجة حنقول".

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