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وفاة الممثلة التركية تشولبان إيلهان

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وفاة الممثلة التركية تشولبان إيلهان وفاة الممثلة التركية تشولبان إيلهان

الأحد 27-07-2014 01:51

توفّت الممثلة التركية تشولبان إيلهان عن عمر ناهز الـ77 عاماً، يوم الجمعة، بعد إصابتها بأزمة قلبية، فيما سيتم تشييع جنازة الراحلة في مدينة استنطبول حسب ما ذكرت الفضائيات التركية.

ولقد عرفت إيلهان كممثلة سينمائية ومسرحية حيث شاركت بأكثر من 300 عمل سينمائي ومسرحي.

يذكر أن الممثلة التركية هي زوجة الممثل الراحل الشهير صدري آليشيك، وشقيقة الشاعر والكاتب التركي آتيلا إيلهان، ووالدة الممثل كريم آليشيك إيلهان.

 

 

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