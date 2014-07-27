وفاة الممثلة التركية تشولبان إيلهان

توفّت الممثلة التركية تشولبان إيلهان عن عمر ناهز الـ77 عاماً، يوم الجمعة، بعد إصابتها بأزمة قلبية، فيما سيتم تشييع جنازة الراحلة في مدينة استنطبول حسب ما ذكرت الفضائيات التركية.

ولقد عرفت إيلهان كممثلة سينمائية ومسرحية حيث شاركت بأكثر من 300 عمل سينمائي ومسرحي.

يذكر أن الممثلة التركية هي زوجة الممثل الراحل الشهير صدري آليشيك، وشقيقة الشاعر والكاتب التركي آتيلا إيلهان، ووالدة الممثل كريم آليشيك إيلهان.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"