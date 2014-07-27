كيم كردشيان تتسبب بإنتحار شاب بريطاني

قام الشاب Dale Challoner بشنق نفسه بعد نشوب خلاف حاد مع حبيبته Danielle Plumpton ، التي قالت أنها تجد الممثل الأمريكي Danny Dyer جذاباً.

وذكرت بعض المصادر أن Challoner أعرب سابقاً عن إعجابه أيضاً بنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، مما أثار غيرة Danielle بشكل كبير.

وقد تم العثور على جثة Challoner البالغ من العمر 31 عاماً، داخل حديقة عامة قريبة من منزله في Powys ببلدة Wales البريطانية.

وخلال التحقيقات في الحادثة، كشفت Plumpton أن النقاش إستمر بينهما عبر الرسائل الهاتفية، بعد خروجه عاضباً من المنزل.

وأشارت أيضاً إلى أنه طلب منها إذن للعودة إلى المنزل، لكنها أصرّت على أن يبقى في منزل والدته.

Danielle تعرفت إلى Dale Challoner منذ 4 سنوات تقريباً، وخلال هذه الفترة، عاشا معاً في البيت نفسه لشهر متواصل.

وعن أطباع Dale، قالت Plumpton إنه كان يشرب الكحول بكميات مفرطة، ويتناول الحبوب المهدئة والمخدرة.

وذكرت تقارير الشركة أن مهندس الكهرباء James David Austin عثر على جثة الشاب Dale Challoner عند الساعة السابعة صباحاً.

الطبيب الشرعي Abdul Salam الذي شرّح الجثة، أكد أن الراحل كان قد تناول المشروبات الروحية والحبوب المهدئة قبل قتل نفسه.

شبيهة كيم كردشيان تترأس عصابة قتل ومخدرات