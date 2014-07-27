صديقة إيتو السابقة تتهمه بابتزازها جنسيا

مدريد، (إفي): عاد النجم الكاميروني صامويل إيتو ليثير الجدل من جديد، بعد أن اتهمته رفيقته العاطفية السابقة بإجبارها على الاشتراك في حفلات جنس جماعي.

ونقلت صحيفة (صن) البريطانية وعدد من وسائل الاعلام الكاميرونية اتهامات رفيقة إيتو السابقة، هيلين ناتالي كواه، للمهاجم المخضرم بإبتزازها بنشر صور فاضحة لها على مواقع الانترنت.

وأكدت الفتاة ومحاموها أن إيتو أجبرها على ممارسة الجنس الجماعي، واتهمته ايضا بالإتجار بالبشر.

وسبق لإيتو أن اتهم هيلين بالاستفادة من عوائد مؤسسته الخيرية من أجل مصالح شخصية.

وأشارت (صن) إلى أن قائد منتخب "الأسود" يثق في براءته، ورد تهمة الابتزاز الى الفتاة بتحريض من مغني كونغولي يدعى فالي إيبوبا.