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بالفيديو .. الألعاب النارية تشوه وجه شاب مواطن

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بالفيديو .. الألعاب النارية تشوه وجه شاب مواطن بالفيديو .. الألعاب النارية تشوه وجه شاب مواطن

نشرت القيادة العامة لشرطة دبي في حسابها الرسمي على موقع " انستغرام "  مقطعا لشاب مواطن وقد شوهت الألعاب النارية وجهه .

المواطن أسمه راشد الزرعوني وعمره سبعة عشر سنة كان يلهو مع اصدقائة بالألعاب النارية وبدون سابق إنذار انفجرت احدها في وجهة وتسببت له بحروق من الدرجة الاولى وأضرار في اليدين وتشوهات في الوجه .

غدا سيخضع لعملية جراحية في اليد ونسأل الله العلي القدير ان يشفيه خاصه انه سيذهب بعد ذلك في رحلة الى أوروبا لمواصلة العلاج ان شاء الله ..

راشد وجه رساله الى كل أصدقائه وشباب الوطن وينصحهم بعدم اللعب بالألعاب النارية لأن نتيجتها كارثية

  شكرًا لراشد على هذه النصيحة وان شاء الله نزوره وهو بخير وصحة وعافية .
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