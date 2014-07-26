«جلوبال بوست» ينشر خريطة «التنوع الديني» حول العالم

عرض موقع «جلوبال بوست» الأمريكي خريطة توضح توزيع الديانات حول العالم، وذلك استنادًا لمعلومات أوردها «كتاب الحقائق»، وهو منشور سنوي تصدره وكالة «الاستخبارات المركزية الأمريكية» (سي.آي.إيه).

وأوضح الموقع الأمريكي أن هذا التقسيم يستند إلى تحديد الدول التي يقول أكثر من نصف سكانها إنهم ينتمون إلى ديانة ما. وتشير درجات اللون الأكثر قتامة إلى البلدان التي لديها نسب أعلى من معتنقي إحدى الديانات.

وبحسب الخريطة التي نشرها موقع «جلوبال بوست» فإن الديانة المسيحية منتشرة بنسبة تتعدي الـ90% في دول مثل: اليونان (98%- يونان أرثوذكس)، ومولدوفا (98%- أرثوذكس) وهندوراس (97%- رومان كاثوليك)، وتيمور الشرقية (96.9%- رومان كاثوليك)، وفنزويلا (96%- رومان كاثوليك)، والدومينيكان (95%- رومان كاثوليك) والإكوادور (95%- رومان كاثوليك)، وبوليفيا (95%- رومان كاثوليك)، وأسبانيا (94%- رومان كاثوليك)، وأرمينيا (92.6%- أرمن رسوليين)، والأرجنتين (92%- رومان كاثوليك)، وكولومبيا (90%- رومان كاثوليك).

وكانت نسبة اعتناق المسيحية بين 75% و90% من السكان في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا وهاييتي وبورتوريكو في أمريكا الشمالية، وبيرو وباراجواي في أمريكا الجنوبية، والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وبولندا وبيلاروسيا ورومانيا وصربيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والدنمارك في قارة أوروبا، والفلبين في آسيا، وجورجيا التي تقع بين قارتي أوروبا وآسيا.

أما الإسلام، فكان متركزًا بالأساس في دول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا. فبحسب خريطة «جلوبال بوست»، ينتشر الدين الإسلامي بنسبة 90% وما أكثر من ذلك، في دول مثل المملكة العربية السعودية (99%)، واليمن (99.1%)، وتركيا (99.8%)، والعراق (99%) وباكستان (96.4%) والسودان (95%) وأذربيجان (93.4%) والأردن (97.2%) وفلسطين (97.2%) ومصر (90%).

ويسود الدين الإسلامي بنسبة تنحصر بين 75% و90% في دول مثل: تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأفغانستان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسوريا وأندونيسيا.

وأوضحت الخريطة أن ديانة مثل البوذية تنتشر بنسبة تتعدى الـ90% في دول تايوان (93%) وتايلاند (93.6%) وكولومبيا (96.9%)، فما تنتشر الهندوسية بنسبة 81.3% في نيبال و80.5% في الهند. أما اليهودية فتأتي بنسبة 75% في إسرائيل، بحسب خريطة الموقع الأمريكي.