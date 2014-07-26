بالصور.. مواطنو غزة يرصدون الدمار في «هيروشيما الفلسطينية» خلال ساعات الهدنة

رصد فلسطينيون ملامح الدمار الناتج عن الضربات الإسرائيلية لقطاع غزة خلال محاولتهم العودة إلى بيوتهم، وانتشال جثث ذويهم، بعد ساعات من سريان الهدنة الإنسانية التي أقرتها حركة «حماس» وإسرائيل، لمدة 12 ساعة، السبت.

وأظهرت صور تناقلها فلسطينيون ومراسلون في غزة، بالإضافة إلى مسؤولين أوروبيين، مشاهد من آثار الغارات والضربات الإسرائيلية للقطاع، حيث سويت مبان سكنية بالأرض تمامًا، وأخرى أصبحت غير صالحة للعيش فيها مرة أخرى.

وعلى مدار 20 يومًا استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطائرات، والآليات المدفعية، والزوارق البحرية في غاراتها المتواصلة على قطاع غزة، ضمن عملية أطلقت عليها «العصف المأكول»، تسببت، في استشهاد أكثر من 900 فلسطيني بينهم 250 طفلا، و102 إمرأة، وإصابة 5900 آخرين، حتى كتابة السطور.

وارتفعت حصيلة الشهداء الذين تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض من بدء سريان الهدنة إلى 85 فلسطينيًا «من بينهم أطفال ورضع ونساء من تحت أنقاض الدمار في كل مناطق قطاع غزة بعض الجثث متفحمة وأشلاء»، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة.

وتقول تقارير صحفية إن أكثر من 80% من شهداء الهجمات الإسرائيلية في غزة «مدنيين»، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 3200 منزل سكني، بجانب نزوح الآلاف من مساكنهم بعد انهيار بعضها على ذويهم، وهربًا من الضربات المتواصلة على القطاع.

وحتى 22 يوليو الجاري، استهدفت قوات الاحتلال أكثر من 25 مؤسسة طبية، منذ بدء عدوانها على القطاع في 7 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن مهاجمة مدارس منظمة الأونرا التابعة للأمم المتحدة، التي تستخدم لإيواء النازحين، وأطقم الإسعاف والمصورين والصحفيين، وتدمير أكثر من 43 مسجدًا في القطاع.

وكانت «الشجاعية، خانيوس، الزيتون، بيت حانون» من أبرز الأحياء التي تعرضت للدمار وسقط فيها الكثير من المدنيين العزل جراء الهجمات الإسرائيلية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، شاهد مراسلون جثة أحد رجال الإنقاذ بعد استشهاده بينما يقوم آخرون بالبحث في الأنقاض عن ضحايا محتملين، بجانب جثث على الأرض غطتها الدماء التي جفت والغبار.

بينما حذر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، في صفحته على «فيس بوك»، الفلسطينيين من العودة إلى أحيائهم المدمرة، قائلا إن السكان الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم في الأحياء المعنية في قطاع غزة عليهم عدم العودة إليها.. فيما أشار إلى استمرار »النشاطات العسكرية المرتبطة بتدمير الأنفاق» الخارجة من قطاع غزة للأراضي المحتلة.