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بالفيديو..محافظ بنى سويف: اعتماد 195 مليون جنيه لتجديد مستشفى بنى سويف العام

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بالفيديو..محافظ بنى سويف: اعتماد 195 مليون جنيه لتجديد مستشفى بنى سويف العام بالفيديو..محافظ بنى سويف: اعتماد 195 مليون جنيه لتجديد مستشفى بنى سويف العام

قال المستشار مجدى البيتي، محافظ بني سويف، إن كوبري “الفشن” دخل حيز التنفيذ ، كما أخذنا الموافقة على إنشاء كوبري جديد، وأخذنا اعتمدات بـ 500 مليون، كما أخذنا موافقة بتجديد مبني المحافظة بمبلغ 75 مليون جنيه .

وأضاف قائلاً: “أصريت على بناء مهبط طائرات لتسهيل مهام رجال الأعمال كما أخذنا موافقة من المشير عبدالفتاح قبل ترك الخدمة لبناء نادي للقوات المسلحة ” .

وأسرد “البيتى” أنه تم اعتماد ميزانية 195 مليون جنيه لتجديد مستشفى بني سوسف العام، وحصلنا على موافقة أيضا لعمل طريق الزعفرانة حتي يكون لمحافظة بني سويف امتداد للبحر الاحمر كما سلمنا 960 وحدة سكنية في الفشن.

ونوه محافظ بنى سويف على أننا حققنا استثمار 7مليار و650 مليون جنيه وأن جملة الاستثمار 21مليار 650 مليون جنيه .

المراسل: أحمد دياب

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