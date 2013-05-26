نائب بمالية الشورى: باب السلع والخدمات مثال صارخ على إهدار المال العام

قال المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن باب السلع والخدمات في الموازنة العامة مثال صارخ لهدر المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف بدر الدين أنه بنظرة متأنية وعميقة لبعض البنود في هذا الباب يمكن توفير أموال كثيرة على الدولة تُصرف في غير محلها.

وأوضح أن بند “الماء والإنارة” مخصص له نحو 5 مليارات جنيه بما يعادل 15% من ميزانية الباب، وهو الأمر غير المقبول، سيما وأننا نشهد هدر للمياه في كل مكان علاوة على سوء استخدام الإنارة في المصالح الحكومية وفي غير أوقات العمل في أماكن كثيرة مثل المدارس والمساجد.

وأكد بدر الدين على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كل حسب موقعه، مع تعميم ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ومراجعة وزارتي التربية والتعليم والأوقاف بهذا الشأن.

ولفت النائب أشرف بدر الدين إلى ضرورة مراجعة بندي قطع الغيار والمعدات ونفقات الحفلات وإعادة تقييمهما منعاً لهدر المال العام، منتقداً في الوقت نفسه تخفيض بند “مستلزمات وألعاب رياضية” بما يعادل النصف مقارنة بالعام الماضي، حيث بدلاً من الاهتمام بهذا البند وتعظيمه لتوجيه الشباب لاستغلال طاقتهم في الرياضة حتى لا يتجهوا للتدخين أو الإدمان يتم تخفيضه.

أ ش أ