والد ضحايا شمال سيناء: ذهبت لإحضار ملابس العيد لأطفالي ..فوجدتهم جثث هامدة

ناشد أهالى ضحايا انفجار المنزل الذى راح ضحيتة 4 أطفال وإصابة 6 أخرين المسئولين بسرعة استخراج جثث الضحايا وسط غياب تام للمسئولين عن المستشفى وزيارة المصابين.

وطالب والد طفلين استشهدا فى الانفجار المسئولين بإخراج جثث الضحايا لدفنها.

سالم والد طفلين استشهدا، وزوجته ووالدته فى العناية المركزة يقول اتفقت مع أولادى لشراء ملابس العيد وعندما ذهب لإحضارهم وجدت جثثهم ملقاة بجوار المنزل المدمر جراء سقوط قذيفة اثناء احد الحملات العسكرية.

وأضاف “لم يتبقى من اسرتى سوا والدتى والتى اتمنى شفائها من اصابتها بعد ان راح اولادى وزوجتى داخل المنزل

> لم اجد مسئول واحد داخل المحافظة يقوم بزيارة المصابين ومساعدتنا فى استخراج جثث القتلى”.