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” دعوى مستعجلة ” لإلزام الرئيس السيسى بقطع العلاقات مع تركيا

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” دعوى مستعجلة ” لإلزام الرئيس السيسى بقطع العلاقات مع تركيا ” دعوى مستعجلة ” لإلزام الرئيس السيسى بقطع العلاقات مع تركيا

اردوغان – ارشيفية

أقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعوى مستعجلة بإلزام المشيرعبد الفتاح رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.

وقال صبري في صحيفة الدعوى : محاولات يائسة تبذلها الإدارة المصرية للمحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ولكن دون جدوى ومع استمرار سكوت الدولة المصرية عن تطاولات وتجاوزات رئيس وزراء تركيا المدعو أردوغان حول تزداد وقاحته وتطاوله على قيادة الدولة المصرية ورئيسها المشير عبد الفتاح السيسي.

وكان اردوغان قد أدلى بتصريحات صحفية مؤخرا وصف فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الطاغية”، ونفى اردوغان “وجود دور حقيقي لمصر حاليا في عملية السلام” مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أن تأخذ مكان أحد في الساحة، قامت مصر نتيجة ذلك بسحب القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان بشأن الأوضاع الداخلية في مصر.

وقامت وزارة الخارجية المصرية بإستدعاء القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان بشأن الأوضاع الداخلية في مصر. المصري.

 

يذكر أن القاهرة وأنقرة تبادلا سحب السفراء العام الماضي وانخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بأعمال.

 

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