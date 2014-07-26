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رئيس الوزراء الجزائري يستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطائرة

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رئيس الوزراء الجزائري يستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطائرة رئيس الوزراء الجزائري يستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطائرة

رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال

استبعد رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال ، أن يكون حادث سقوط الطائرة الجزائرية أول أمس “الخميس” نتيجة عمل إرهابي مرجحًا كفة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح سلال ـ في ندوه صحفية عقدها على هامش زيارته لولاية قسنطينة اليوم “السبت” ـ أن الاحوال الجوية كانت قاسية جدا بسبب كتل السحاب والرياح القوية والزوابع الرملية، مشيرًا إلى أن هذه الأمور “قد تخلق ظروفا صعبة” وقد تؤثر على الملاحة الجوية، مستبعدًا فرضية العمل الإرهابي.

وأضاف سلال أنه إذا كان السقوط لسبب ما داخل الطائرة فإن التحقيق سيبظهر ذلك خاصة مع العثور على الصندوقين الأسود للطائرة، مشيرًا إلى أن التحقيق يجري بمشاركة كل الأطراف الجزائر ومالى وبوركينا فاسو وفرنسا والشركة الصانعة للطائرة والشركة الإسبانية، مذكرًا بأن الطائرة كانت “قد خضعت إلى مراقبة تقنية بفرنسا مؤخرًا”.

من جهة أخرى، ذكر سلال أن الجزائر عادة ما تلجأ خلال موسم الصيف إلى استئجار طائرات بالنظر إلى الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أنها قامت هذا العام باستئجار 5 طائرات.

أ ش أ

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