مرتضى للوايت نايتس : “أنتم مرضى نفسيين”..ولا يصح شطب “عباس”

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا للحديث عن عدد من الأمور الهامة والتي طفت للسطح خلال الفترة الماضية أبرزها حضور الجماهير للمباريات، كما أنه تطرق لعدد من القضايا التي تخص البيت الأبيض.

وشن منصور خلال المؤتمر هجوما على قناة الجزيرة بعد أن أذاعت تقريرا عنه بعد الفوز بكأس مصر، كما أنه شدد على العفو عن ممدوح عباس رئيس النادي السابق وعدم شطبه من سجلات عضوية النادي ، وطال الهجوم أيضا كل من عبد الواحد السيد حارس الفريق السابق وأحمد سمير، إلا أن وجه الشكر لكل من أحمد جعفر واسلام عوض وأحمد عيد عبد الملك بسبب التنازل عن جزء من مستحقاتهم من أجل النادي.

وصف مرتضى منصور الجماهير التي حاولت الاعتداء على مقر النادي بالهمج والمرضى النفسيين مؤكدا أنه محاولاتهم دخول المباريات لن تجدي نفعا وستفشل بكل تأكيد.

وتابع بأنه متفائل بمساعي حضور الجماهير للمباريات من خلال الحديث مع مسئولي الدولة خلال الفترة المقبلة.

كما شن مرتضى منصور هجوما لاذعا على قنوات الجزيرة القطرية بعد تقرير أذاعته وصفت فيه رئيس النادي بأنه انقلابي.

وقرر مرتضى منصور العفو عن ممدوح عباس رئيس النادي السابق مؤكدا إلغاء فكرة شطب عضويته من النادي.

وكان منصور قد هدد من قبل بشطب عضوية ممدوح عباس من النادي.

وقال :” لم أقبل على قرار الشطب للثأر من عباس لا يصح أن يتم شطب رئيس لنادي الزمالك لساعة واحدة”.