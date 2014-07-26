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إذا كنت حاملاً احذري هذه العادات في العيد

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إذا كنت حاملاً احذري هذه العادات في العيد إذا كنت حاملاً احذري هذه العادات في العيد

السبت 26-07-2014 11:51

الدكتورة ريهام البلوي، اختصاصية النساء، تقول إن كثيراً من الأمهات الحوامل يهملن صحتهن في المناسبات والأعياد بحجة أنها فترة بسيطة لا تأتي دائماً، وهذا أمر خاطئ، فيومان أو ثلاثة من إهمال الصحة يؤثر على صحة الحامل وصحة جنينها، ومن تلك العادات الخاطئة المرتبطة بالعيد التالي:
- تناول الكثير من الحلويات والشوكولاتة والكعك، وكلها تحوي سكريات ودهوناً تؤثر على وزن الحامل وصحتها وصحة جنينها وزيادة الوزن.
- تناول الشاي والقهوة، وهي منبهات وضررها على الحامل بات معروفاً. فاكتفي بعدد محدود منها. وفي فترات النهار فقط.
- العصائر وما تحوي من مواد حافظة وملونات، وكذلك المشروبات الغازية، تسبب ارتفاعاً في مستوى السكر في الدم. فلا تخجلي من رفضها؛ حفاظاً على صحتك وصحة جنينك.
- تناولي العصائر الطازجة؛ من أجل المناعة، ولحمايتك من الأمراض التي تنتقل عن طريق المصافحة والتقبيل، وهذه الأمور تكثر في الأعياد.
- غسل اليدين بكثرة.
- تجنبي تناول الطعام بكثرة خارج المنزل.
- قللي من استخدام الماكياج والعطور، وابتعدي عن الصبغات وحتى أجواء صالونات التجميل.
- ارتدي المناسب من الأزياء المخصصة للحوامل، واختاري الأقمشة المناسبة.
- ارتدي الحذاء المناسب، وتجنبي ارتداء الكعب العالي مهما كان الأمر؛ لتأثيره على الظهر، وطريقة المشي التي قد تؤدي للسقوط.
- لا تجهدي نفسك كثيراً ولفترات طويلة، وتجنبي السهر، وخذي قسطاً كافياً من النوم والراحة يومياً.

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سيدتي