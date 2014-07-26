صديق تشارليز ثيرون منذ 18 عاماً يتحوّل إلى خطيبها

أصبحت النجمة العالمية Charlize Theron الآن مخطوبة رسمياً لحبيبها الممثل الأمريكي Sean Penn.

Theron البالغة من العمر 38 عاماً والتي عانت من طفولة شاقّة وظروف قاسية، لم تُعلن هذا الخبر بشكل مباشر. لكن خاتم الخطوبة الذي ارتدته كان كفيلاً بتأكيد الإشاعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل واسع.

وكشفت المصادر المقرّبة من الطرفين عن أنّهما ينويان الزواج خلال الصيف في جنوب أفريقيا، كما يُخطّطان لتبنّي طفل بعد الزواج لتأسيس عائلة دافئة.



Sean Penn، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، قال إنّه يتطلّع إلى مستقبل آمل مع حبيبته، التي ارتبط بها بعد صداقة استمرّت 18 عاماً، قبل أن تتحوّل إلى حبّ وعشق.



يُشار إلى أنّ Penn كان متزوّجاً من النجمة Madonna في أواخر عام 1980، ولديه منها ولدان: Dylan ابن الـ23 عاماً، و Hopper ابن الـ20 عاماً. وبعد انفصاله عنها، تزوّج للمرة الثانية Robin Wright.



Charlize Theron و Sean Penn ظهرا معاً منذ حوالى الأسبوعين في باريس، خلال عرض Christian Dior، ضمن فعاليات أسبوع الموضة، حيث بدا عليهما الانسجام بشكل واضح.