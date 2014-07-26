نجوى كرم بعد فوزها بأفضل صورة "selfie": لست بارعة بالتقاطها

عبّرت الفنانة نجوى كرم عن سعادتها بفوزها بأفضل صورة "selfie" على موقع "سيدتي نت"، خلال نشر صورة "سيلفي" لها، سبق أن قامت بالتقاطها خلال وجودها مع الفانز في الأردن ونشرتها عبر حسابها على "أنستغرام".

وفي دردشة سريعة معها، خلال حفلها في مهرجان ضبيّة، توقّفنا عند فوزها بهذه الصورة، فعلّقت ضاحكة: "خيّ بسطوني" (أفرحوني). وتابعت: "على الرّغم من أنّني لست بارعة في التقاط الـ"selfie"، إلا أنّه في هذا اليوم التقطت العديد من الصور مع الفانز وعلى مسرح جرش، ولأنّ الجمهور كان كبيراً، فكيفما التقطت الصورة كانت ستظهر بطريقة جميلة".

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