مادونا تدعو لوقف إطلاق النار والهجمات على غزة

أعربت النجمة العالمية Madonna عن أسفها وحزنها الشديد لما يحصل في فلسطين من هدم لحريّة وكرامة وطفولة الأبرياء الذين لا ذنب لهم أبداً.

Madonna البالغة من العمر 55 عاماً طالبت بوقف إطلاق النار والهجمات في غزة والشرق الأوسط، لأنّ ما يحصل بالفعل يفطر القلب ويبكيه، حسب قولها.

وأكّدت مغنية البوب المعروفة بأعمالها الخيرية أنّها ليست مع أيّ طرف، ولا مع حركة حماس كما أشيع سابقاً، لكنّها مع الإنسانية والسلام وصون كرامة الإنسان في جميع أقطار الكون.

ونشرت Madonna المشهورة بذكائها، صورة لمجموعة من الأزهار الربيعية الملوّنة مع تعليق لها، فيه تشبيه أطفال غزّة بالورود، إذ كتبت: "هذه الورود تُشبه أطفال غزة الأبرياء".