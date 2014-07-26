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كريس جينير تبكي منهارة بسبب روب كردشيان وكيم لا تبالي

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كريس جينير تبكي منهارة بسبب روب كردشيان وكيم لا تبالي كريس جينير تبكي منهارة بسبب روب كردشيان وكيم لا تبالي

السبت 26-07-2014 20:55

فقدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي Kris Jenner السيطرة على نفسها، وروت بدموعها المعاناة التي تعيشها بسبب تصرفات إبنها Rob Kardashian.

وقالت Jenner البالغة من العمر 58 عاماً لإبنتها Kim إنها تبكي كل ليلة قبل النوم، بسبب Rob الذي يعاني مشاكل نفسية وإكتئاب ناتجة عن إستعادة وزنه الزائد، فضلاً عن طريقة حياته الخاطئة.

Kim Kardashian لم تبد تعاطفاً مع شقيقتها، بل طلبت من والدتها أن لا تشعر بالذنب حياله، لأنه شاب راشد وناضج وبإمكانه تخطّي مشاكله من دون مساعدة أي أحد.

وأضافت Kris: أبشع شعور تعيشه أي إمرأة في العالم، هو أن تعلم أن أحد أولادها لا يسير في الطريق الصحيح.

وخلال الفيديو الذي نشر عبر صفحة Keeping Up With the Kardashians على مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت Kim ان شقيقتها Khloe التي تربطها علاقة جيدة بـ Rob أيضاً تشعر بالأسف حياله وتقلق على مستقبله.

ولعل أكثر ما يقلق Kris هو أن Rob الذي لم يحضر زفاف Kim، يتعاطى المخدرات ويؤذي صحته.

 

شقيق كيم كردشيان يحضر زفاف حبيبها السابق

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